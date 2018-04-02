بحث مسائل تطوير التعاون بين أذربيجان ومصر

باكو، 2 أبريل، أذرتاج

زار سفير مصر لدى باكو عادل إبراهيم احمد إبراهيم وزارة الخارجية الأذربيجانية.

أفاد مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية ان الاجتماع الذي استقبل فيه وزير الخارجية ائلمار محمدياروف السفير المصري شهد تعبير الطرفين عن الارتياح من التعاون الشامل بين أذربيجان ومصر في مختلف المجالات ومستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. واكد الجانبان على وجوب بذل المزيد من جهود مشتركة لتعزيز هذه العلاقات.

وبحث المسؤولان خلال المباحثات مسائل التعاون الاقتصادي بين البدلين وفي هذا السياق جرت الإشارة الى إقامة علاقات مثمرة بين شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وشركة مصر للبترول في مجال الطاقة مع التنويه الى وجود آفاق كبيرة لهذا التعاون.

كما اعرب الجانبان في الاجتماع عن الامتنان من التعاون والدعم المتبادل بين البلدين على صعيد المنظمات الدولية فيما ذكر الوزير محمدياروف أهمية التعاون المفيد المتبادل والعلاقات الوثيقة بين البلدين لدى المنظمات الدولية ولا سيما في اطار الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز بجانب تبادل الآراء حول المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز المقرر تنظيمها في باكو فترة 3-6 أبريل الحالي ورئاسة أذربيجان هذه المنظمة فترة 2019-2022م نظرا لكون مصر احدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة.

وأحاط الوزير محمدياروف السفيرَ المصري علما بسير عملية مفاوضات السلام في حل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان مبلغا ان القرارات الأربع المتخذة من جانب مجلس الامن الدولي بشأن النزاع ما زالت حبرا على الأوراق دون تنفيذ من قبل أرمينيا.

واكد السفير المصري عادل إبراهيم احمد إبراهيم على انه يبذل قصارى جهده خلال فترة نشاطه في أذربيجان من اجل تطوير التعاون بين أذربيجان ومصر اللتين تربطهما علاقات الصداقة التاريخية في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والعلم والتعليم وغيرها.