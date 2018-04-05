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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الفنزويلي

    ٠٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١١:٣٥‎]

    باكو، 5 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الحكومة الشعبية لجمهورية فنزويلا البوليفارية خورخي أريسا مونسيرات.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الفنزويلي
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