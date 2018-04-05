زلزال بقوة 5.9 درجات قبالة جزيرة مينداناو الفلبينية

طوكيو، 5 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات قبالة جزيرة مينداناو بجنوب الفلبين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي ضرب على عمق 64.4 كيلومترا وعلى مسافة نحو 45 كيلومترا جنوب شرقي مدينة دافاو الرئيسية بالجزيرة.