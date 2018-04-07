القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 102 مرة

باكو، 7 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 102 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية أيقيوفيت بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قايماقلي وبالا جعفرلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قريتي موسيسقخ وجيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي أغدام وكوخا نبي بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية ياريمجا بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى نميرلي وشيخلار وصاريجالي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي أشاغي ويسلي وقروند لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزقار ومهديلي لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.