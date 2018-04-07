زلزال قوي بقوة 6.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

طوكيو، 7 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر اليوم بابوا غينيا الجديدة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة رويترز للأنباء أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 8 كيلومترات وكان مركز الزلزال على بعد 93 كيلومترا من مدينة بورقيرا.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.