زلزال قوي بقوة 6.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
AzerTAg.az
٠٧.٠٤.٢٠١٨ [١١:٢٦]
طوكيو، 7 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر اليوم بابوا غينيا الجديدة.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة رويترز للأنباء أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 8 كيلومترات وكان مركز الزلزال على بعد 93 كيلومترا من مدينة بورقيرا.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٥.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٢٩]
٠٥.٠٤.٢٠١٨ [١٦:١٠]
٠٥.٠٤.٢٠١٨ [١٥:٤٤]
٠٥.٠٤.٢٠١٨ [١٥:٣٢]
٠٧.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٤٦]
٠٦.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:٢٢]
٠٦.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٤٨]
٠٦.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢٥]
٠٧.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٤٤]
٠٧.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٤٧]
٠٦.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٠٤]
٠٦.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
٢٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٦]
١٦.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٠٨]
١٤.٠٣.٢٠١٨ [١٥:٣٦]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٠]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣١]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٢٣]
٢٣.٠٢.٢٠١٨ [٢١:٣٠]
٢٧.٠٣.٢٠١٨ [١٤:١٧]
٠٨.٠٣.٢٠١٨ [١٧:١٤]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٠٥]
٢٢.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:٢٣]
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
٠٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:١٧]
٠٣.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٢٩]
٠٢.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٢٨]
٠٢.٠٤.٢٠١٨ [١١:١٠]
٠٧.٠٤.٢٠١٨ [١١:٢٠]
٠٦.٠٤.٢٠١٨ [١١:٣٣]
٠٥.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٥٥]
٠٥.٠٤.٢٠١٨ [١١:٣١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك