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    زلزال قوي بقوة 6.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

    ٠٧.٠٤.٢٠١٨ [١١:٢٦]

    طوكيو، 7 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر اليوم بابوا غينيا الجديدة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة رويترز للأنباء أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 8 كيلومترات وكان مركز الزلزال على بعد 93 كيلومترا من مدينة بورقيرا.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.

    AZERTAG.AZ :زلزال قوي بقوة 6.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
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