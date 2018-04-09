رئيس لجنة الانتخابات: تهيئة كل ظرف لوسائل الإعلام لتسليط الضوء على الانتخابات

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

قال مظاهر بناهوف إن وسائل الإعلام الجماهيرية في أذربيجان كانت دوما تقف الى جانب لجنة الانتخابات المركزية خلال الانتخابات. ولا تخضع وسائل الإعلام لإجراءات الاعتماد عليه لدى لجنة الانتخابات وتتم تهيئة كل ظرف لها من اجل تسليط الضوء على الانتخابات وتملك وسائل الإعلام الأجنبية هي الأخرى هذه الصفة.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بناهوف رئيس لجنة الانتخابات المركزية قوله في إحاطة نظمها لممثلين من وسائل الإعلام الأجنبية الرائدة في التاسع من أبريل الحالي إن أكثر من 5 ملايين مواطن أذربيجاني لهم الحق في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في البلد في الحادي عشر من أبريل ومنهم أكثر من 102 ألف ناخب سيقبلون على مراكز الاقتراع لأول مرة. ويشارك ممثلون عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في هذه الانتخابات بصفة مراقبين. وركبت كاميرات الويب لدى ألف مركز للاقتراع وهو يشكل 18 في المائة من إجمالي مراكز الاقتراع. ويجري تطبيق هذه التجربة منذ عام 2008م وميزة رئيسية لهذه الممارسة التي بدأ تطبيقها في أذربيجان لأول مرة نشاط كاميرات الويب بالنظام الحي على الإنترنت حيث من الممكن متابعة عملية الاقتراع بالولوج الى موقع لجنة الانتخابات المركزية دون قيد من كل أرجاء العالم وبدأ تطبيق هذه الخبرة في سائر البلاد بعد أذربيجان.