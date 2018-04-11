أذربيجان تبدأ اليوم التصويت في الانتخابات الرئاسية

باكو، 11 ابريل (أذرتاج).

بدأ التصويت الانتخابات الرئاسية في اذربيجان اليوم الحادي عشر من ابريل في الساعة الثامنة صباحا في كل المراكز الانتخابية المنشأة في كل أنحاء جمهورية أذربيجان باستثناء قراباغ الجبلية والمحافظات السبع الأخرى المحاذية.

افادت وكالة الانباء الوطنية الأذربيجانية (أذرتاج) انه يتنافس في الانتخابات 8 مرشحين. وتم تهيئة كل الظروف الملائمة للتصويت في 5641 مركز انتخابي تابع لــ 125 دائرة انتخابية. إن 5426 من المراكز الانتخابية تعمل دائما داخل البلد و215 منها غير دائمي أنشئ في السفارات والقنصليات والممثليات الدائمة لأذربيجان والقواعد العسكرية والمستوصفات العلاجية والمعتقلات والسفن العائمة تحت علم أذربيجان في بحر الخزر والمياه العالمية.

تم توزيع 5347803 بطاقة اقتراع بين المراكز الانتخابية المزودة بكل المعدات اللازمة.

يدلي5 ملايين و314 ألف ناخب بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

يتم بث معلومات عن سير عملية الاقتراع من قاعة المعلومات لمركز المعلومات للجنة المركزية للانتخابات في الساعات 10:00 و12:00 و15:00 و17:00 و19:00 يوم التصويت بالتوقيت المحلي.

تم تركيب كاميرات ويب في 1000 مركز اقتراع ضمت الى صفحات الانترنت الرسمية للجنة المركزية للانتخابات (www.msk.gov.az; www.cec.gov.az; www.infocenter.gov.az)

تم نشر قائمة المراكز الانتخابية المركبة فيها كاميرات ويب في الصحافة وتم وضعها في صفحات ومواقع الانترنت للجنة المركزية للانتخابات.

يتمكن 894 مراقب أجنبي من 61 منظمة دولية من مواطني 59 بلدا من مراقبة عملية التصويت في جميع المراكز بكل الحرية. أما العدد الإجمالي للمراقبين المحليين فانه 58175 شخص.

يقوم 118 ممثل مما يزيد عن 50 بلدا بالتغطية الإعلامية لعملية الاقتراع.

ومن المقرر ان تغلق مراكز الاقتراع ابوابها في السابعة مساءً بالتوقيت المحلى.