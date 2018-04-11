تحطم طائرة هليكوبتر في روسيا

باكو، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

لقي ستة أشخاص مصرعهم على الأقل في تحطم طائرة مروحية من طراز Mi-8 في مدينة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن الحادث وقع في الساعة 5:30 بتوقيت باكو.

وفقا للمعلومات الأولية، قتلت ستة أشخاص كانوا على متن المروحية.