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    تحطم طائرة هليكوبتر في روسيا

    ١١.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٥‎١]

    باكو، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    لقي ستة أشخاص مصرعهم على الأقل في تحطم طائرة مروحية من طراز Mi-8 في مدينة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن الحادث وقع في الساعة 5:30 بتوقيت باكو.

    وفقا للمعلومات الأولية، قتلت ستة أشخاص كانوا على متن المروحية.

    AZERTAG.AZ :تحطم طائرة هليكوبتر في روسيا
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