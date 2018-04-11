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    سياسة


    أكثر من مليونين و93 ألف ناخب ادلوا بأصواتهم حتى الساعة 12:00

    ١١.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٥‎٠]

    باكو، 11 أبريل (أذرتاج).

    حسب معلومات واردة للساعة 12:00 بالتوقيت المحلي، قد أدلى مليونان و93 ألف و343 ناخب في الجمهورية بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأذربيجانية وهذا يساوي نسبة 39.39 في المائة لإجمالي عدد الناخبين المسجلين، حسبما افاد مراسل أذرتاج من مركز المعلومات للانتخابات لدى اللجنة المركزية للانتخابات.

    AZERTAG.AZ :أكثر من مليونين و93 ألف ناخب ادلوا بأصواتهم حتى الساعة 12:00
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    أكثر من مليونين و93 ألف ناخب ادلوا بأصواتهم حتى الساعة 12:00 أكثر من مليونين و93 ألف ناخب ادلوا بأصواتهم حتى الساعة 12:00