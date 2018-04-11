رئيس لجنة الانتخابات المركزية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
AzerTAg.az
١١.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٠٧]
باكو، 11 أبريل، أذرتاج
أدلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف بصوته بمركز الاقتراع رقم 31 التابع للدائرة الانتخابية الثالثة بناقدي رقم 10 بالعاصمة باكو اليوم في 11 أبريل.
أفاد مراسل أذرتاج أن مركز الاقتراع المذكور فتح أبوابه أمام 1269 ناخب مسجل ويراقب على سير الاقتراع مراقبون محليون ودوليون.
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