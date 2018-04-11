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    ثقافة


    أذربيجان تشارك في مهرجان "كان"

    ١١.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢١]

    باكو، 11 أبريل (أذرتاج).

    سيقام في الفترة ما بين 8-19 مايو في فرنسا مهرجان كان الدولي للأفلام.

    أفادت أذرتاج ان مشروع فيلم "كانوز" للمخرج والمنتج الاذربيجاني تيمور حاجييف سيمثل أذربيجان في المهرجان للمرة الثانية. سيعرض على هامش هذا المشروع فيلم "منهار" (“Torn”) للمخرج.

    يتحدث الفيلم عن حياة خبير في صناعة سقف البيوت. بعد بعض الاحداث التي واجهتها اسرته تغيرت حياة ذلك الرجل وبدأت تشهد احداثا تعكس يومنا الحالي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تشارك في مهرجان "كان"
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