رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان الأذربيجانية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

نخجوان، 11 أبريل، أذرتاج

الحادي عشر من أبريل يوم الانتخابات الرئاسية التالية في أذربيجان. وتم اتخاذ كل تدابير ضرورية من اجل تنظيم الانتخابات وعملية الاقتراع في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي طبقا لمطالب قانون الانتخابات. وفتحت 292 مركز مفتوح و24 مركزا مغلقا للاقتراع تابعة لـ 7 دوائر انتخابية على نطاق الجمهورية ذاتية الحكم الأذربيجانية أمام 262 ألف و874 ناخب مسجل. وركبت كاميرات الويب لدى مراكز الاقتراع. و1368 ناخب يقبلون على مراكز الاقتراع لأول مرة.

أفاد مراسل أذرتاج عن بيان مكتب إعلام المجلس الأعلى النخجواني أن رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي واصف طالبوف أدلى بصوته بمركز الاقتراع رقم 4-15 المنظم لدى المدرسة الثانوية المتوسطة باسم حيدر علييف والتابع للدائرة الانتخابية نخجوان رقم 4 برفقة أعضاء أسرته.

ثم اهتم رئيس المجلس الأعلى بسير عملية الاقتراع.

وأحيط علما بأن مركز الاقتراع رقم 4-15 فتح أبوابه أمام 1494 ناخب مسجل. وقد أدلى 30 في المائة من الناخبين بمركز الاقتراع الى الساعة 11.00.