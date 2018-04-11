انطلاق ورشة "التعاون الإسلامي" حول تصوير البيانات في وسائل الإعلام

باكو، 11 أبريل (أذرتاج).

انطلقت صباح الامس الثلاثاء (10 أبريل 2018) في مركز التدريب التابع لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) بمدينة جدة السعودية، أعمال ورشة حول القواعد الحديثة للتصوير البياني في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تعقدها إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع الاتحاد، وتستمر ثلاثة أيام.

وأكدت مديرة إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي مها عقيل، أهمية الورشة ومحاورها في تنمية معارف العاملين في الحقل الإعلامي.

ولفتت عقيل إلى أن الورشة تحمل الكثير من الموضوعات الهامة وخاصة مهارات توظيف البيانات في الإعلام التي تبرز أهميتها في وقتنا الحالي في ظل التطور الذي تشهده مختلف المجالات في الجانب البياني والتقني للقصة الخبرية.

ووجه المدير العام لاتحاد يونا المستشار عيسى خيره روبله، كلمة ترحيبية إلى المشاركين في الورشة ألقاها نيابة عنه المدير المساعد زايد عبدالله، ثمن فيها التعاون المتواصل بين المنظمة والاتحاد في شتى المجالات، وخاصة المجال الإعلامي سعيا لتحقيق الهدف المنشود والمتمثل في خدمة عالمنا الإسلامي.

وقال روبله في كلمته: يطيب لي هنا أن أثمن مستوى التعاون القائم بين الاتحاد والمنظمة، ممثلة بإدارة الإعلام، وخاصة بعد قرار الجمعية العامة تحويل الوكالة إلى اتحاد والتوصية بالمشاركة الفاعلة في البرنامج العشري الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك من خلال استهداف تدريب 100 إعلامي سنويا.

وتقدم الورشة المدربة البريطانية جولا بيسكوسكا، من مؤسسة تومسون فوينديشن التي خصصت اليوم الأول للورشة لشرح قواعد الرسالة الإعلامية وتصوير البيانات، وعمليات اختيار الموضوعات، وتجميع المعلومات والبيانات وعمليات العصف الذهني والخريطة الذهنية. مؤكدة على أن قصة إخبارية ثابتة وبيانات دقيقة هي في صميم كل اتصال مرئي رائع.

ويشارك في الورشة إعلاميون من منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية واتحاد إذاعات الدول الإسلامية (إيبو) ووكالة الأنباء السعودية (واس) واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.