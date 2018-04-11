"الفجر" الإماراتية تبث مقالا عن الانتخابات الرئاسية في أذربيجان

أبوظبي، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أدرجت جريدة "الفجر" الإماراتية في صفحتها مقالا عن الانتخابات الرئاسية في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن المقال يشير إلى أن رئيس تحرير الصحيفة شريف باسل الذي يقوم بزيارة باكو لتغطية الانتخابات الرئاسية قدم معلومات واسعة عن العملية التحضيرية للانتخابات والمرشحين للرئاسة.