رئيس لجنة الانتخابات يعلن نتائج أولى للانتخابات الرئاسية

باكو، 12 أبريل، أذرتاج

عقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف مؤتمرا صحفيا ليكشف عن نتائج أولى للانتخابات الرئاسية في الثاني عشر من أبريل اليوم.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بناهوف قوله إن لجنة الانتخابات المركزية تلقت معلومات عن جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 5641 مركز تابع للدوائر الانتخابية الـ 125 مفيدا ان مستوى إقبال الناخبين على الاقتراع كان عند 30ر74 في المائة.

وذكر رئيس اللجنة أن عدد بطاقات الاقتراع المخرجة من صناديق التصويت بلغ 3 ملايين و962 ألف و96 بطاقة منها 12 ألفا و490 بطاقة للاقتراع غير معتبرة أو 32ر0 في المائة منها. وأعلن عن نسبة توزيع الأصوات حسب بطاقات الاقتراع المعتبرة على المرشحين قائلا:

علييف إلهام حيدر – 3397664 صوت / 03ر86 في المائة

عليزاده أراز محمد مبارز – 54603 صوت / 38ر1 في المائة

حاجييف حافظ علمدار – 59977 صوت / 52ر1 في المائة

حسنقولييف قدرت مظفر – 119390 صوت / 02ر3 في المائة

قولييف فرج إبراهيم – 46010 صوت / 17ر1 في المائة

محمدوف سردار جلال – 119674 صوت / 03ر3 في المائة

نور الله يف راضي غلام علي – 29282 صوت / 74ر0 في المائة

أوروج زاهد محرم – 123006 صوت / 11ر3 في المائة

واكد بناهوف على ان هذه هي النتائج الأولى وشرعت محاضر رسمية تصل ابتداء من اليوم الى لجنة الانتخابات المركزية عن لجان الانتخابات الدائرية موضحا أن هذه المحاضر تسلم وتحقق هذه الوثائق لتحرر محضر ختامي للاقتراع طبقا لمطالب التشريع للتمكن من تبني قرار نهائي قبل البعث بجميع الوثائق الى المحكمة الدستورية.

وأشار رئيس لجنة الانتخابات الى ان عملية الاقتراع نظمت وفقا للقانون. أجرى عدد كبير من المراقبين المحليين والدوليين الذين تابعوا الانتخابات بجميع أرجاء البلاد وأعلنوا عن نتائجها في وسائل الإعلام الجماهيرية وآراء جميع المراقبين والمتابعين حول عملية الاقتراع إيجابية حتى ثمة منظمات دولية نافذة أشادوا بمرحلة تحضيرية للانتخابات وعملية الاقتراع نفسها واصفة إياها بنموذجية بجانب إقرارهم بعدم ملاحظتهم واقعا يخالف القوانين سارية المفعول. وتحولت هذه الانتخابات الى حدث تاريخي في حياة أذربيجان. وستعلن لجنة الانتخابات المركزية عن نتائج رسمية للانتخابات في غضون أيام قليلة مقبلة.