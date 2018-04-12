باكو، 12 أبريل، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية بلاروس ألكساندر لوكاشينكو هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثاني عشر من أبريل اليوم.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان مكتب الإعلام الرئاسي أن ألكساندر لوكاشينكو هنأ إلهاما علييف بمناسبة فوزه فوزا حاسما بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية المنظمة في البلد متمنيا له نجاحا في فعالياته الرئاسية لقاءَ رفاهية الشعب الأذربيجاني وتنمية أذربيجان.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من الاهتمام والتهنئة للرئيس البلاروسي لوكاشينكو.

وخلال المباحثة الهاتفية عبر رئيسا الدولتين عن ارتياحهما من تطور علاقات الصداقة بين البلدين منوهين بعزم الى استمرار توسع العلاقات.