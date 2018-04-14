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    سياسة


    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 91 مرة

    ١٤.٠٤.٢٠١٨ [١١:٣٤]

    باكو، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 91 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية والرشاشات كبيرة العيار.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي شاوارشاوان وفوسكيوان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية بركابر والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى قوشجو أيريم وقيزيلحاجيلي وبالا جعفرلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرى أيقبار وموسيسقخ وجيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى علي بكلي وأغدام وكوخا نبي بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

    كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وجيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى طاغي بكلي وشيخلار وجواهرلي وصاريجالي ويوسفجانلي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقاراخانبكلي وأشاغي سيد أحمدلي وقورقان وكوردلر وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية مهديلي لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 91 مرة
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