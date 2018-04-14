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    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب اليابان

    ١٤.٠٤.٢٠١٨ [١٤:١٥‎]

    طوكيو، 14 أبريل / نيسان (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم على مقياس ريختر جزيرة هوكايدو شمالي اليابان في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت في حوالي الساعة الرابعة صباحا ومركزه كان على عمق 53 كيلومترا قبالة شبه جزيرة نيمورو.

    وقد بلغت قوة الزلزال في بلدة ناكاشيبيتسو خمسة ناقص على المقياس الياباني المتدرج من صفر إلى سبعة.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب اليابان
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