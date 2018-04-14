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    الجيش الرياضي يتغلب على طوران طاووس

    ١٤.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٢٤]

    باكو، 14 أبريل، أذرتاج

    تغلب نادي الجيش الرياضي المركزي على ضيفه طوران طاووس بثلاثة أهداف مقابل واحد في الجولة الـ 23 لدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 111 المقامة في إستاد باكو التدريبي بالعاصمة باكو قادها الحكم أحمدوف أمام 150 مشجع.

    وفتح الحساب تيموروف د13 وضاعف د53 من ركلة الجزاء ومهدييف د84 بينما رد عليها موسايف د90.

    وعاقب الحكم لاعبين من كل ناد عن سلوك غير رياضي.

    وبعد هذه النتيجة صعد الجيش الرياضي الى المركز الخامس برصيد 34 نقطة فيما هبط النادي الطاووسي الى المركز السادس برصيد 32 نقطة.

    ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب الجيش الرياضي برصيد 12 هدفا.

    AZERTAG.AZ :الجيش الرياضي يتغلب على طوران طاووس
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