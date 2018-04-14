أذربيجان تستضيف الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة في باكو

باكو، 14 أبريل (اذرتاج).

تعقد منظمة التعاون الإسلامي في الـ17 أبريل الحالي، بالعاصمة الأذربيجانية "باكو"، الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء والشباب والرياضة تحت عنوان: "التضامن في العمل من أجل تنمية الشباب".

ويناقش المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام، مشروع استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب تمهيداً لإقرارها. ويؤكد مشروع الاستراتيجية على أولوية العمل في إطار تمكين الشباب والاستثمار في مستقبل الشباب كأولوية رئيسية، ودعوة الدول الأعضاء إلى وضع سياسات وطنية، وخطط عمل، وآليات تضمن حماية حقوق الشباب وتحسين سبل الحياة ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي، والارتقاء بمستواهم التعليمي والمعرفي، وإتاحة الفرص لهم للمشاركة في عملية اتخاذ القرار، إلى جانب الاستراتيجية على إقامة آليات عمل مشتركة بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات والدعم المتبادل وتنسيق السياسات في مجال الشباب، حسبما أفادت وكالة يونا.

ويبحث المؤتمر وضع الشباب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأنشطة منتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون، ونشاطات الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، إضافة إلى خطة العمل المشتركة للشباب.

كما سيتداول المؤتمر البرنامج الدولي لعاصمة الشباب الإسلامي، وبحث سبل تنفيذ القرارات الخاصة بالشباب والرياضة من جانب الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة ومؤسسات المنظمة العاملة في مجال الشباب والرياضة.

وسيمثل المؤتمر فرصة للدول الأعضاء والمؤسسات المعنية لتبادل خبراتها ودراسة التحديات التي تواجهها واستعراض قصص النجاح التي تحققت في التعامل مع قضايا الشباب وإبراز الأهمية التي توليها الدول الأعضاء والمنظمة لقضايا الشباب والرياضة.