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    الأمين العام لحلف "الناتو" يصل تركيا

    ١٦.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٥‎٩]

    إسطنبول، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى تركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن ينس ستولتنبرغ التقي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الدفاع نور الدين جانكلي.

    كما من المتوقع أن يلتقي الأمين العام رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

    إن الهدف من الزيارة هو التحضيرات لقمة بروكسل 2018 وأزمة سوريا والأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة.

    AZERTAG.AZ :الأمين العام لحلف "الناتو" يصل تركيا
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