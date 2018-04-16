جدول مباريات الجولة الـ 24 لدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

تنطلق الجولة الرابعة والعشرون من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في 21 أبريل.

أفاد مراسل أذرتاج ان الجولة تبدأ بمباراة يلتقي فيها زيره كشله ضيفا عليه فيما يتنافس سومغايت مع قراباغ مساء اليوم.

وفي اليوم الثاني من الجولة يحل كبز الكنجوي ضيفا على صبائل بينما يضيف نفطجي غابالا في باكو.

يذكر ان قراباغ ما انفك يتزعم الترتيب برصيد 56 نقطة ويتبعه غابالا ثانيا برصيد 42 نقطة وسومغايت ثالثا برصيد 39 نقطة فيما يحتل زيرة المركز الرابع برصيد 35 ونفطجي خامسا برصيد 34 نقطة وصبائل سادسا برصيد 19 نقطة وكشله سابعا 18 نقطة وكبز ثامنا 12 نقطة.