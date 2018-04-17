باكو، 17 أبريل، أذرتاج

بدأت في السابع عشر من أبريل اليوم في باكو عاصمة أذربيجان فعاليات "المؤتمر والمعرض المصرفي الدولي الأول لرابطة الدول المستقلة" على موضوع "المصرفية الرقمية والأمن" بمشاركة المنظمات الائتمانية ومؤسسات الرقابة على المالية الناشطة في أذربيجان وكذلك مسؤولين كبار وقادة ورؤساء شركات التكنولوجيا المالية الناشطة في تركيا وجورجيا وروسيا وسائر بلدان رابطة الدول المستقلة بجانب زملائهم في أوروبا والصين.

أفاد مراسل أذرتاج وكالة الشريك الإعلامي للمؤتمر أن غرض المؤتمر والمعرض دعم الاعمال المنفذة لتحسين آلية التسوية لإسراع التحول الرقمي للمصارف وفقا لخطة فعاليات خارطة الطريق الاستراتيجية لتنمية الخدمات المالية في جمهورية أذربيجان وتشارك في الفعاليات نحو 100 شركة عن 22 بلدا.

وقال رئيس مجلس إدارة "باشا بنك" طالع كاظموف في كلمة ألقاها إن 84 في المائة من زبائن المصرف الذي يمثل عنه يقوم بمدفوعاتهم بالعملة واصفا هذا بمعدل حسن وأضاف ان المصرف يتطلع الى زيادة هذا المعدل الى 90 في المائة خلال فترة السنوات الثلاث المقبلة. وتابع كاظموف "أننا نحرص كذلك على إبلاغ العمليات التي تمارس مع الزبائن الى 90 في المائة وقد أنشأنا مختبرا رقميا مع شركة ايه بي بي أم بجانب تشكيل فريق عمل مؤلف من العمال المحليين لتنفيذ هذا المشروع."

وقالت سبينة قربانوفا المديرة التنفيذية للمصرفية الرقمية لمصرف "أكسيس بنك" إن خارطة الطريق الاستراتيجية للاقتصاد الوطني تنص على زيادة حصة المدفوعات غير النقدية والنزاهة في الاقتصاد زيادة سريعة حيث أن "التنبؤات تدل على زيادة سرعة التنمية الاقتصادية في أذربيجان الى عام 2025م حتى ضمان اكثر القرى النائية بخدمات "التعليم الالكتروني" و"الصحة الالكترونية" و"التجارة الالكترونية" وغيرها وبالعبارة الأخرى، فإن رقمنة الإدارة الحكومية ستزيد من النزاهة والفاعلية من وجهة نظر ممارسة التجارة. كما ان توسيع الخدمات الالكترونية يشكل أرضية لارتفاع بيئة التجارة في أذربيجان الى المستوى الدولي وبخطوات متخذة من جانب الدولة والمؤسسات الحكومية في التشريع بشأن ممارسة العمليات غير النقدية والتعديلات الأخيرة فيه تعد بمثابة نموذج علاني حيث ان الأشخاص الاعتبارية وغيرها تحقق فعالياتها من خلال حسابات مصرفية وبالاخذ بعين الاعتبار ان المدفوعات غير النقدية مربوطة أساسا بفعاليات مصرفية الكترونية فينبغي لنا ان نرتكز على الرقمنة".