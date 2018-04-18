توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبتي أذربيجان وقطر الوطنيتين

الدوحة، 18 أبريل، أذرتاج

وقعت على مذكرة تفاهم بعاصمة قطر الدوحة بين مكتبتي أذربيجان وقطر الوطنيتين وتحمل الوثيقة إمضاءي مدير المكتبة الأذربيجانية الوطنية كريم طاهروف ومديرة مكتبة قطر الوطنية سهير وسطاوي.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان مكتبة أذربيجان الوطنية أن مراسم التوقيع حضرها النائب الأول لوزير الثقافة والسياحة الأذربيجاني واقف علييف وسفير أذربيجان في دولة قطر رشاد اسماعيلوف وموظفو مؤسسة قطر والمكتبة القطرية. وهذه هي المذكرة الـ35 التي توقعها مكتبة أذربيجان مع المكتبات الوطنية العالمية.

وجاء فيه ان مذكرة التفاهم الموقع عليها لمدة خمس سنوات تنص على تبادل الكتب والمعلومات والموارد الإلكترونية ونسخ من الكتب القيمة والمخطوطات او نسخها الرقمية وتجارب الموظفين وكذلك دورات تعليمية لتطبيق مستجدات ابتكارية والمشاركة في مؤتمرات علمية ومعارض الكتب التقليدية وتنظيم حفلات عرض وإشهار كتب جديدة لمؤلفين أذربيجانيين طبعت باللغة العربية.

وأهدى كريم طاهروف في ختام حفل التوقيع ألبوم الصور حول مكتبة أذربيجان الوطنية وكتابا في تاريخ قراباغ ومجموعة الأقراص المدمجة "مغنو المقامات القراباغية" وكتابا في آلات الموسيقى الأذربيجانية القديمة مكتبة قطر الوطنية.

ثم جرى بحث آفاق التعاون للمستقبل القريب ودعا كريم طاهروف مديرة مكتبة قطر الوطنية لزيارة أذربيجان.