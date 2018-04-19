زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب إندونيسيا
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٢٢]
طوكيو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر جزيرة جاوة الوسطى بإندونيسيا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية انه أصيب أكثر من عشرين شخصا وقتل آخران إثر الهزات الأرضية التي وقعت على مسافة 53 كيلومترا شمال محافظة كابومين.
وأوضحت الهيئة أنه دمرت المئات من المباني والبيوت. ولم تتسبب الهزة في تهديد أمواج البحر العاتية "التسونامي".
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