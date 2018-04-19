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    إنتاج 119.2 ألف طن من اللحم في العام الجاري

    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٨:١٥‎]

    باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    شهدت الربع الأول للعام الجاري وصول حجم إنتاج اللحم إلى 119.2 ألف طن بزيادة 3.4 في المائة وإنتاج اللبن إلى 458.2 ألف طن بنمو 1.7 في المائة والبيض إلى 434.6 مليون بيضة بزيادة 2.1 في المائة وذلك قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق.

    وقالت هيئة الإحصاء في بيان إنه توجد 2 مليونين و684.1 ألف رأس من الماشية وبما فيها مليون و22.7 الف رأس من الأبقار والجاموس و8 ملايين 659.2 الف راس من الأغنام والماعز.

    AZERTAG.AZ :إنتاج 119.2 ألف طن من اللحم في العام الجاري
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