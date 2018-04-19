أرباح صندوق النفط من أذري – تشيراق – جونشلي تزيد عن 5ر130 مليار دولار

باكو، 19 أبريل، أذرتاج

حصل صندوق النفط الحكومي على أرباح تبلغ 130 مليار و551 مليون دولار في تحقيق مشروع استغلال كتلة حقول النفط والغاز البحرية "اذري – تشيراق – جونشلي" بالقطاع الأذربيجاني في بحر الخزر حتى الأول من أبريل الحالي منذ مطلع عام 2001م.

أفاد مراسل أذرتاج عن جواب عن استفسار وجهه الى الصندوق أن الصندوق حصل خلال فترة يناير – مارس هذا العام على مليارين و65 مليون دولار من تحقيق المشروع المذكور.