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    أرباح صندوق النفط من أذري – تشيراق – جونشلي تزيد عن 5ر130 مليار دولار

    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:١٢]

    باكو، 19 أبريل، أذرتاج

    حصل صندوق النفط الحكومي على أرباح تبلغ 130 مليار و551 مليون دولار في تحقيق مشروع استغلال كتلة حقول النفط والغاز البحرية "اذري – تشيراق – جونشلي" بالقطاع الأذربيجاني في بحر الخزر حتى الأول من أبريل الحالي منذ مطلع عام 2001م.

    أفاد مراسل أذرتاج عن جواب عن استفسار وجهه الى الصندوق أن الصندوق حصل خلال فترة يناير – مارس هذا العام على مليارين و65 مليون دولار من تحقيق المشروع المذكور.

    AZERTAG.AZ :أرباح صندوق النفط من أذري – تشيراق – جونشلي تزيد عن 5ر130 مليار دولار
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