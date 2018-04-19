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    عائدات صندوق النفط من حقل شاه دنيز تبلغ 5ر2 ملياري دولار

    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:١٩]

    باكو، 19 أبريل، أذرتاج

    حصل صندوق النفط الحكومي على عائدات تبلغ مليارين و506 مليون دولار من تشغيل حقل شاه دنيز للغاز الطبيعي منذ عام 2007م حتى الأول من أبريل الجاري.

    أفاد مراسل أذرتاج عن بيان الصندوق ردا على استفسار موجه اليه أن المستثمرين الأجانب دفعوا مطلع العام الجاري جوائز تشغيل مشروع شاه دنيز 108 مليون دولار إضافيا الى صندوق النفط أيضا.

    AZERTAG.AZ :عائدات صندوق النفط من حقل شاه دنيز تبلغ 5ر2 ملياري دولار
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