عائدات صندوق النفط من حقل شاه دنيز تبلغ 5ر2 ملياري دولار
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:١٩]
باكو، 19 أبريل، أذرتاج
حصل صندوق النفط الحكومي على عائدات تبلغ مليارين و506 مليون دولار من تشغيل حقل شاه دنيز للغاز الطبيعي منذ عام 2007م حتى الأول من أبريل الجاري.
أفاد مراسل أذرتاج عن بيان الصندوق ردا على استفسار موجه اليه أن المستثمرين الأجانب دفعوا مطلع العام الجاري جوائز تشغيل مشروع شاه دنيز 108 مليون دولار إضافيا الى صندوق النفط أيضا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:١٢]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٥١]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٥٢]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٣٩]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٣]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [١١:٢٨]
١٨.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:٣٤]
١٨.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:٢٧]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:١٩]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:١٢]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٣]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٠]
٢٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٦]
١٦.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٠٨]
١٤.٠٣.٢٠١٨ [١٥:٣٦]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٠]
١٨.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٠٨]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥١]
١١.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢١]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣١]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٢٧]
١٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٥٤]
٠٩.٠٤.٢٠١٨ [١٥:١٥]
٢٧.٠٣.٢٠١٨ [١٤:١٧]
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٢٧]
١٨.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٢٤]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٠١]
١١.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٤٧]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٣٨]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٥٠]
١٨.٠٤.٢٠١٨ [١١:٤٠]
١٦.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٠٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك