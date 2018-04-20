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    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 76 دولار أمريكي

    ٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٤٣]

    باكو، 20 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    يستمر ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 76.15 دولارا بارتفاع مسجل عند 1.54 دولارا.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 73.64 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.14 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 68.09 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.20 دولارا.

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 76 دولار أمريكي
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