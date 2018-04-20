الفالح: 145% نسبة الامتثال لاتفاق النفط العالمي في مارس

باكو، 20 ابريل (أذرتاج).

انخفضت مخزونات النفط العالمية عن مستوى ذروتها لكنها لم تتراجع بما يكفي، مبينا أن الامتثال لاتفاق النفط العالمي بلغ 145% في مارس.

قال هذه الكلمات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي اليوم الجمعة في حديثه مع الصحفيين على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين في جدة.

وزاد الوزير السعودي إن المنتجين لا يمكنهم الاكتفاء بذلك، مشيرا إلى أن الاستثمارات بقطاع النفط لا تزال منخفضة.

وأضاف الوزير السعودي أن مستوى الاستثمار النفطي غير مناسب على الإطلاق، ويتعين جذب رأس المال إلى الاستثمارات النفطية بدلا من استهداف سعر محدد للخام.

وتابع ”علينا التحلي بالصبر، فلا نريد التسرع ولا نريد في الوقت نفسه أن نركن إلى الرضا عما تحقق والاستماع لما يتردد عن ’إنجاز المهمة‘ وأشياء من هذا القبيل“.

وقال الفالح أيضا إنه لا تزال هناك العديد من المتغيرات في السوق نظرا للضبابية بشأن الطلب وظهور إمدادات جديدة بوتيرة أسرع من المتوقع.