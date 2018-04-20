أحمد منير: أقيمت علاقات جيدة بين وكالتي أذرتاج وأنتارا للأنباء

جاكارتا، 20 أبريل (أذرتاج).

قال أحمد منير مدير وكالة الانباء الاندونيسية أنتارا في حديثه مع مراسل أذرتاج انه أقيمت علاقات جيدة بين وكالتي أذرتاج وانتارا للأنباء. تعتزم كلتا الوكالتين هذه العلاقات الحفاظ على هذه العلاقات وتوسيعها.

أضاف منير ان الوكالتين تقومان بتبادل الاخبار والمعلومات بشكل دائم مشيدا بحرصهما على توسيع هذا التعاون.

"يمكننا تنظيم معارض مشتركة بغرض تبليغ وترويج ثقافة بلدينا وفنونهما الجميلة وتاريخهما. كذلك يمكن إعداد وإصدار ألبوم من صور معالم وآثار باكو وجاكارتا" – حسبما قال مدير انتارا.

كما أعرب أحمد منير عن ثقته في تعزيز التعاون في إطار منظمة اتحاد وكالات أنباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ (أوانا) مضيفا ان الشعبين الاذربيجاني والاندونيسي تربطهما قيم مشتركة. تبدي أنتارا أهمية كبيرة للتعاون مع أذرتاج وكالة الانباء الوطنية في أذربيجان. ويجب تنفيذ مشاريع مشتركة بهدف تكثيف النشاط المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة.