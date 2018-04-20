متحف التاريخ الاذربيجاني يعد كتالوج "المسكوكات الذهبية في الشرق"
AzerTAg.az
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٤]
باكو، 20 أبريل (أذرتاج).
يعد متحف التاريخ الاذربيجاني الوطني لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية كتالوج "المسكوكات الذهبية في الشرق" على أساس مقتنياته.
أفادت وكالة الانباء الأذربيجانية الوطنية أذرتاج ان الكتالوج يعده الأستاذ الدكتور علي رجبلي مدير قسم المسكوكات والأبيغرافيا في المتحف والدكتورة آفاة رستمبايوفا.
سيحتوي الكتالوج على معلومات مفصلة عن 130 مسكوكة لدول الشرق في فترة ما بين القرن الرابع والقرن التاسع عشر.
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