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    أمانو يزور المركز الوطني للبحوث النووية
    أمانو يوافق مع إنشاء مفاعل نووي للبحوث وتطوير التكنولوجيات النووية والإشعاعية

    ٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٥‎٦]

    باكو، 20 أبريل، أذرتاج

    زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو المركز الوطني للبحوث النووية التابع لوزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا على هامش زيارة يقوم بها حاليا لجمهورية أذربيجان.

    أفاد مراسل أذرتاج ان المدير العام أمانو رافق له خلال الزيارة موظفو الوكالة ووزارات النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا والطوارئ والخارجية.

    وتفقد الضيوف فروع ومجمعات المركز الوطني للبحوث النووية متعرفين على نتائج محرزة. وأشاد الضيوف بنتائج محققة.

    ثم بحث أمانو مع رئيس المركز عادل قريبوف مسائل المشروعين الوطنيين جاريي التنفيذ من جانب الوكالة والمركز ضمن برنامج التعاون التقني.

    وابلغ أمانو انه يرى من المناسب إنشاء مفاعل نووي للبحوث والفعاليات المشتركة لتوسيع تطوير التكنولوجيات النووية والإشعاعية التي بحثها في الاجتماع مع الرئيس إلهام علييف مفيدا ان الوكالة الدولية جاهزة للتعاون في هذه المجالات. وأشاد المدير العام بمشاريع يجري تنفيذها في أذربيجان من اجل استخدام البلد للأغراض السلمية من الطاقة النووية والتكنولوجيات النووية والإشعاعية.

    AZERTAG.AZ :أمانو يزور المركز الوطني للبحوث النووية
    أمانو يوافق مع إنشاء مفاعل نووي للبحوث وتطوير التكنولوجيات النووية والإشعاعية
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