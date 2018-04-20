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    الأستاذ سفرلي ثاني بطولة الشارقة ماسترز الدولية الثانية للشطرنج

    ٢٠.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٠٧]

    الشارقة، 20 أبريل، أذرتاج

    حصد الأستاذ الأذربيجاني للشطرنج ائلتاج سفرلي المركز الثاني في بطولة الشارقة ماسترز الدولية الثانية للشطرنج 2018م المقامة بمدينة الشارقة الإماراتية.

    أفادت مراسلة أذرتاج أن سفرلي تعادل في الجولة التاسعة الأخيرة من البطولة مع الصيني وان هاو ليرفع رصيده الى 7 نقاط.

    كما تخلف الأستاذ الأذربيجاني الآخر اركادي نايديتش عن سفرلي قدر نصف النقطة ليحتل المركز العاشر بعد ان تعادل مع الأستاذ الارجنتيني ماريكو.

    AZERTAG.AZ :الأستاذ سفرلي ثاني بطولة الشارقة ماسترز الدولية الثانية للشطرنج
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