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    اقتصاد


    ارتفاع سعر برميل النفط من جديد

    ٢١.٠٤.٢٠١٨ [١١:١٠]

    باكو، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية من جديد.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 74.06 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.28 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 68.40 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.07 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل النفط من جديد
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