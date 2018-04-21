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    نوروز محمدوف رئيسا للوزراء في أذربيجان

    ٢١.٠٤.٢٠١٨ [١٢:١٧]

    باكو، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وافق المجلس الوطني اليوم على تعيين نوروز محمدوف لمنصب رئيس الوزراء في جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه وفقا للفقرة التاسعة من المادة الـ95 من دستور جمهورية أذربيجان، اتخذ المجلس الوطني قرارا عن هذا الشأن على أساس ترشيح رئيس جمهورية أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :نوروز محمدوف رئيسا للوزراء في أذربيجان
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