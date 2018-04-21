بيان مكتب الإعلام الرئاسي

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

أصدر مكتب الإعلام الرئاسي بيانا في إعفاء الرئيس إلهام علييف رئيسَ الوزراء أرثور رسيزاده عن المنصب.

أفادت مراسلة أذرتاج انه جاء في بيان مكتب الاعلام الرئاسي ما يلي:

" رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف أشار في الحادي والعشرين من أبريل اليوم الى فعاليات مثمرة حققها أرثور رسيزاده في المناصب رفيعة المستوى الحكومية على مدار السنوات الطويلة مبلغا انه عمل عملا عازما سواء في حقبة رئاسة الزعيم العام حيدر علييف أم خلال سنوات الاستقلال من اجل تنمية أذربيجان. وقيل إن أرثور رسيزاده بذل جهودا كبيرة وتحت قيادة رئيس الدولة إلهام علييف من اجل المزيد من تعزيز الاستقلال وتحقيق البلد إنجازات كبيرة.

وأعرب ارثور رسيزاده عن الامتنان لرئيس الدولة على الإثناء والإشادة بفعالياته مفيدا ان البلد قد حقق إنجازات لا مثيلة لها في جميع المجالات الاجتماعية الاقتصادية خلال فترة رئاسة إلهام علييف الذي يواصل نهج الزعيم العام للشعب الأذربيجاني حيدر علييف بنجاح وكسب بنفوذ كبير في العالم الدولي.

ورفع الرئيس إلهام علييف شكره لأرثور رسيزاده على خدماته بمنصب رئيس الوزراء.

وقدم ارثور رسيزاده امتنانا آخر لرئيس الدولة على العناية والاهتمام. وتمنى للرئيس إلهام علييف نجاحا مستمرا في فعاليات اللاحقة لقاءَ رفاهية وازدهار الشعب الأذربيجاني. "