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    منتخب أذربيجان يقابل كرواتيا

    ٢١.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٠٣]

    باكو، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أقيمت مباراة ثانية لمنتخب أذربيجان للنساء لكرة القدم تحت 16 عاما ضمن بطولة التنمية لاتحاد أوروبا لكرة القدم التي أقيمت في البوسنة والهرسك.

    أفادت وكالة أذرتاج أن منتخبنا قابل فريق كرواتيا وانتهت المباراة بالتعادل السلبي (1:1).

    سجلت آلينا نحمدوفا عضوة من منتخبنا هدفا واحدا.

    يذكر أنه ستقام مباراة أخيرة لمنتخبنا في 22 أبريل وسيقابل فريق البوسنة والهرسك.

    AZERTAG.AZ :منتخب أذربيجان يقابل كرواتيا
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