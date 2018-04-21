أصغر المصاحف الشريفة في أذربيجان بمتحف الكتب المصغرة

كنجة، 21 أبريل، أذرتاج

تستطيع الكتب في الحقبة الحديثة استقطاب اهتمام ودقة القراء والناظرين ليس بكونها مصدرا للمعرفة فقط بل وبمنظرها وجمالها وتصميمها الطريف وحجمها الصغيرة أيضا. ومن هذا المنطلق يلفت كتاب "القرآن الكريم" المحافظ عليه بفرع كنجة من المتحف الوطني للكتب المصغرة اهتمام الناظرين قبل كل شيء.

أفاد مراسل أذرتاج ان هذا الكتاب المعروض في صالة المعارض بالمتحف يعد أصغر المصاحف الشريفة الموجودة في أذربيجان من حيث حجمه وزنته حيث ان وزن الكتاب العام لا يتجاوز عن 10 جرامات بمقاس 2 سم عرضا و3 سم طولا فقط.

وأضاف ان هذا الكتاب هو أقدم معروضات المتحف حيث صمم بالسعودية عام 1672م وعلى الرغم من كون مقاس عام لكل صحيفة من الكتاب 6 سم مربع فهو يستوعب كل صور القرآن الكريم بالكامل وهو مجلد بالجلد ومكتوب داخلا بماء الذهب.

ومن الممكن مشاهدة كتب صغيرة الحجم تختلف بعضها من بعض بفرع كنجة لمتحف الكتب المصغرة الذي فتح أبوابه أمام الزائرين في الحادي والعشرين من مارس عام 2016م والواقع بميدان حيدر علييف وسط مدينة كنجة حيث يعرض المتحف 1068 نسخة من الكتب المصغرة المطبوعة والمصممة في 29 بلدا عبر العالم في مختلف المواضيع.

ومن اندر نماذج مقتنيات المتحف صورة 4 كتب مصغرة مطبوعة في دار النشر والطباعة "توبان" في مدينة طوكيو اليابانية عام 1979م ومقاس أحدها 75ر0 ملم الى 75ر0 ملم والأخرى 2 ملم الى 2 ملم وتسمى بـ ألوان الفصول الأربع للسنة وأبجدية الألوان ورمزية الأحجار الكريمة وعلامات منطقة البروج.

وتعرض في متحف الكتب المصغرة في كنجة كذلك كتب مصغرة مكرسة للأحداث التاريخية والسياسية والثقافية الواقعة في أذربيجان وكذلك ما كرس منها لرجالات الدولة والفنون والثقافة والرياضة من أبناء الوطن واللآلئ النادرة من الآداب العالمية بجانب كتب مصورة للأطفال.

يذكر ان متحف الكتب المصغرة الأول عالميا بدأ فعالياته في الثالث والعشرين من أبريل عام اثنين بعد الألف الميلادي بالمدينة القديمة أيتشري شهر القسم التاريخي الأقدم من العاصمة باكو وله فروع في كنجة ونخجوان وشاكي.