وزير التنمية الاقتصادية الروسي يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

باكو، 23 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

قام اليوم وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريريشكي بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

كما وضع الضيف باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

ثم زار وزير التنمية الاقتصادية الروسي مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

وأعطيت وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريريشكي أثناء مشاهدته منظر عاصمة أذربيجان باكو من أعلى نقطة فيها معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال التعمير التي تجري في عاصمتنا.