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    مركز "شاهداغ" السياحي يطور علاقاتها الدولية

    ٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٥‎:١٩]

    باكو، 23 أبريل (أذرتاج).

    وقع مركز "شاهداغ" السياحي مع مؤسسة "منتجعات شمال القوقاز" على مذكرة تفاهم للتعاون.

    أفادت وكالة الانباء الوطنية أذرتاج ان الهدف من توقيع المذكرة هو إقامة علاقات عمل والتعاون وتوطيدها بين المؤسستين في مجال تطوير القدرات السياحية لكلتا المنطقتين وتبادل الخبرات بينهما.

    تنص مذكرة تعاون على استثمار المنتجعات الجبلية والشتوية للتزلج وتطوير المنتجعات العاملة في جميع الفصول وتطبيق تكنولوجيا صناعة الغطاء الثلجي وتطبيق معايير الجودة في المنتجعات وبحث إمكانيات التسويق المتبادلة.

    في الوقت ذاته، اتفق الطرفان على إعداد برامج استراحة صيفية وتنظيم فعاليات مهمة بما فيها المباريات الدولية في المنتجعات وتبادل الإحصاءات المتعلقة بالمنتجعات. كذلك يخطط تنفيذ خطط مشتركة بهدف ترويج المنتجات السياحية في الأسواق الداخلية والخارجية.

    AZERTAG.AZ :مركز "شاهداغ" السياحي يطور علاقاتها الدولية
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