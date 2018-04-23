بدء فعاليات منتدى "بحر الخزر وآسيا الوسطى: التجارة واللوجستية وتكرير النفط والبتروكيماوية" في باكو

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

بدأت فعاليات المنتدى الدولي الثالث لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في "بحر الخزر واسيا الوسطى: التجارة واللوجستية وتكرير النفط والبتروكيماوية" في باكو الثالث والعشرين من أبريل اليوم.

أفادت مراسلة أذرتاج أن رئيس مدرسة باكو العالية للنفط ائلمار قاسموف ألقى في المنتدى كلمة مفيدا ان الفعاليات تكرس للذكرى السنوية الخامسة والتسعين من ميلاد الزعيم العام للشعب الأذربيجاني حيدر علييف.

وابلغ قاسموف ان المنتدى المنظمة من جانب مدرسة باكو للنفط وشركة "كونفيدينس كابتال ليميتيد" البريطانية معا يشارك فيه أكثر من 230 مشارك ومقرر من 30 بلدا موضحا ان "الغرض هو تحليل آخر النزعات وآفاق التطور في مسائل تكرير احتياطات الهيدروكربونات وعرضها وتسويقها وبيعها وتصديرها بمنطقة بحر الخزر وآسيا الوسطى".

وأضاف ان اليوم الأول من المنتدى الذي من المقرر استمراره 3 أيام مكرس لمسائل سوق النفط والغاز العالمي وسوق بحر الخزر وآسيا الوسطى والبنية التحتية للنقل واليوم الثاني منه لتكرير النفط والتجارة بمنتجات البتروكيماويات واليوم الثالث لسوق البتروكيماويات ومصافي النفط وتكنولوجيات البتروكيماويات. وستنظم زيارات وجولات تقنية للمشاركين في السادس والعشرين من أبريل عقب انتهاء الفعاليات. وزاد ان المنتدى منصة فريدة تمكن من اتخاذ قرارات استراتيجية في الاتجاهات الرئيسية لتنمية صناعة النفط والغاز والحصول على معلومات عملية من اجل ممارسة العمليات اليومية.