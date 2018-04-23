يوسفزاده يكشف حجم النفط الرابع من كتلة حقول أذري وتشيراق وجونشلي  أكثر من نصف حجم النفط الرابح المسوق عالميا نفط أذربيجان

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

قال خوشبخت يوسفزاده إن أذربيجان حصلت على 256 مليون طن من النفط الرابح حتى الآن.

أفادت مراسلة أذرتاج عن يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار قوله في كلمة ألقاها في فعاليات المنتدى الدولي الثالث لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في "بحر الخزر واسيا الوسطى: التجارة واللوجستية وتكرير النفط والبتروكيماوية" في باكو الثالث والعشرين من أبريل اليوم إن "مشاركات مشروع "اذري وتشيراق وجونشلي" ما انفكت حاصلة على الإيرادات من النفط الرابح منذ 19 سنة. وبيع 256 مليون طن من النفط الرابح من حصة أذربيجان في السوق العالمية الى الأول من أبريل عام 2018م الحالي وهو 6ر56 في المائة من جميع النفط الرابح المحقق تسويقه في السوق العالمية".

وأضاف يوسفزاده ان نفقات مشروع أذري وتشيراق وجونشلي تبلغ اليوم 43 مليار دولار.