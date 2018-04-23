خسارة غابالا أمام مضيفه نفطجي تحتم استحالة ملاحقته قراباغ

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

خسر غابالا أمام مضيفه نفطجي بهدف يتيم في الجولة الرابعة والعشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 96 المنظمة على ملعب باكسيل ارينا في باكو العاصمة أدارها الحكم محمدوف أمام 1500 مشجع.

وسجل هدف المباراة اليتيم روسلان د4 ولم يضف 3 نقاط أخرى الى رصيد نفطجي فقط ولكنه حتم استحالة ملاحقة غابالا صاحب المركز الثاني زعيمَ الترتيب قراباغ رياضيا، الامر الذي يفيد إعلان النادي الأغدامي فوزه البطولة قبل 4 جولات باقية.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من نفطجي ولاعبين من غابالا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قراره فيما طرد لاعبا من صاحب الأرض د63 بالصفراء الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع نفطجي الى المركز الرابع برصيد 37 نقطة فيما ظل غابالا ثانيا برصيد 42 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين لاعب غابالا دابو برصيد 12 هدفا.