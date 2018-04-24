باكو، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج) قام أمينة المظالم الأذربيجانية ألميرا سليمانوفا وموظفو مكتب أمين المظالم اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة ووضع إكليلا من الزهور أمام ضريحه تخليدا لذكراه. أفادت وكالة أذرتاج انه ثم وضعوا باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

AZERTAG.AZ : أمينة المظالم تزور ضريح حيدر علييف

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