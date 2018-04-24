زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب إيران

باكو، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر شمال إيران.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الهزات الأرضية وقع على بعد 175 كم من مدينة طهران وعلى عمق 2 كم تحت سطح الأرض.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.