زلزال في تركيا: 13 جريحا

إسطنبول، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر قرية سامسات في إقليم أديامان التركي متسببا في إصابة 13 شخصا وإلحاق أضرار بمبان.

أفادت وكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 03:34 بالتوقيت المحلي على عمق 9.17 كيلومترات.

أشار حاكم المحافظة إلى أن "الإصابات حدثت بسبب فرار الناس من منازلهم في حالة من الذعر".