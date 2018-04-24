زلزال في تركيا: 13 جريحا
AzerTAg.az
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٥٨]
إسطنبول، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر قرية سامسات في إقليم أديامان التركي متسببا في إصابة 13 شخصا وإلحاق أضرار بمبان.
أفادت وكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 03:34 بالتوقيت المحلي على عمق 9.17 كيلومترات.
أشار حاكم المحافظة إلى أن "الإصابات حدثت بسبب فرار الناس من منازلهم في حالة من الذعر".
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٤٠]
٢١.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٠٣]
٢١.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٤٢]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٠]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٥١]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٥٠]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٤٥]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٢٥]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٣]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٨:١٨]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٢٧]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٦:١٥]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٤:١١]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٤]
٢٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٦]
١٨.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٠٨]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥١]
١١.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢١]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٥:١٩]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٢٧]
١٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٥٤]
٠٩.٠٤.٢٠١٨ [١٥:١٥]
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
٢١.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٣٩]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٢٧]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٤٥]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٢٧]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٩]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٠٩]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٤٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك