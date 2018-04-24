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    مجهول يقتل موظفا بجهاز الجمارك طعنا بالسكين بمحطة التزود بالوقود

    ٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٤٤]

    سومغايت، 24 أبريل، أذرتاج

    وقع حادث قتل بمحطة التزود بالوقود بين مدينة سومغايت وقصبة سراي لمحافظة أبشرون على بعد 23 كم عن العاصمة باكو.

    أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان النيابة العامة بمدينة سومغايت أن ساكن قصبة سراء المدعو اصغروف شجاعت احمد من مواليد 1987م طعن بالسكين في قلبه وهو داخل سيارته من جانب مجهول ورغم نقله الى مستشفى سومغايت في حالة حرجة توفي المطعون.

    وفتحت النيابة العامة ملفا جنائيا يجري التحقيق مع الحادث بالمادة الجنائية الـ 120.1 القتل عمدا.

    يذكر انه كان موظفا لدى جهاز الجمارك.

     

    AZERTAG.AZ :مجهول يقتل موظفا بجهاز الجمارك طعنا بالسكين بمحطة التزود بالوقود
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