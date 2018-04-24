السفير حسينوف يلتقي مندوب المرشد الديني الأعلى بولاية أذربيجان الشرقية

تبريز، 24 أبريل، أذرتاج

التقى سفير أذربيجان في إيران بنياد حسينوف بمندوب المرشد الديني الأعلى بولاية أذربيجان الشرقية إمام وخطيب جامعة تبريز محمد علي الهاشم.

أفادت مراسلة أذرتاج ان السفير حسينوف ابلغ ان العلاقات الأذربيجانية الإيرانية تتطور في السنوات الأخيرة وهذا نتيجة السياسة التي يمارسها رئيسا البلدين. وذكر ان العلاقات بين البلدين تتماشى مع مصالح الشعبين. واكد ان تطوير العلاقات تسهم فيه ولاية أذربيجان الشرقية هي الأخرى.

وتطرق السفير الأذربيجاني الى زيارتي الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف أذربيجان في شهر مارس العام الجاري مفيدا ان الزيارات المتبادلة تكوّن أرضية لتنمية العلاقات الثنائية. وذكر ان زيارة روحاني أتت مثمرة بتوقيع عدد من الوثائق الهامة بين البلدين على هامشها. وتحدث عن التطور العالي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين بما فيه التبادل التجاري والإنتاج المشترك للسيارات والأدوية وتنسيق خطوط النقل. واكد على أهمية ممر النقل الدولي الشمال الجنوب بالنسبة لكلا البلدين. وأشار الى ان أذربيجان ستسهم في تحقيق ممر النقل الدولي الشمال الجنوب.

وابلغ الدبلوماسي ان القرارات الجمهورية الموقع عليها من جانب الرئيس الأذربيجاني ضمنت خفض رسوم تأشيرة دخول لتطوير الصناعة السياحية في البلد وإنشاء نظام أصان ويزا. ويمكن حاليا لمواطني إيران ان يحصلوا على تأشيرة دخول إلكترونية دون مراجعة البعثات الدبلوماسية الأذربيجانية في إيران. كما ان مواطني إيران يأخذونها لدى مطارات أذربيجان الدولية ابتداء من 15 مارس هذا العام. وأشار السفير حسينوف الى ان معظم أهالي أذربيجان هم المسلمون لافتا الى ان البلد يقطنه منتسبو سائر الأديان أيضا وزاد ان الدولة تضمن حرية الاعتقاد الديني للجميع. واطلع على التسامح الديني في البلد أيضا. وتناول اعتناء الدولة بالآثار الدينية والثقافية والتاريخية في الجمهورية الأذربيجانية. ودعا السفير حسينوف محمد علي الهاشم لزيارة أذربيجان ومن جملتها جمهورية نخجوان الذاتية الحكم.

وأعرب الهاشم عن شكره على الدعوة لزيارة أذربيجان مفيدا انه يفكر في زيارة باكو وكذلك جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي واكد ان هذه الزيارة ستتحقق في وقت مناسب.

وتناول محمد علي الهاشم زيارة الرئيس حسن روحاني أذربيجان قائلا إن إيران تعير أهمية خاصة لتطوير العلاقات مع أذربيجان. وذكر ان الزيارات المتبادلة المنفذة بين البلدين مساهمة هامة للمزيد من تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الموجودين. ومن الضروري زيادة جهود للمزيد من تطوير العلاقات.

واكد محمد على الهاشم على ان إيران تؤيد بإزالة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان عن طريق السلام والمفاوضات.

وحضر الاجتماع القنصل الأذربيجاني العام في تبريز علي النقي حسينوف.