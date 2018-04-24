    • / سياسة

    سياسة


    رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت يهنئ الرئيس الأذربيجاني

    ٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٤٥‎]

    باكو، 24 أبريل / نيسان (أذرتاج)

    أرسل جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان.

    جاء في البرقية:

    "فخامة الرئيس إلهام علييف

    رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة

    تحية طيبة وبعد،،،

    يسرنا أن نبعث إلى فخامتكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية لجمهورية أذربيجان الصديقة لفترة رئاسية جديدة، وتمنياتنا الطيبة لكم بالتوفيق والسداد في أداء مهام مسؤولياتكم على الوجه الذي يحقق آمال وطموحات أبناء شعبكم الصديق.

    ويطيب لنا ننتهز هذه المناسبة لنشيد بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بين دولة الكويت وجمهورية أذربيجان، مؤكدين حرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين بلدينا، متطلعين نتدفع بها قدما لما فيه تحقيق مصالح شعبينا الصديقين.

    خالص التهاني مصحوبة بأصدق التمنيات لفخامتكم بموفور الصحة والعافية ولجمهورية أذربيجان الصديقة مزيدا من التقدم والازدهار.

    مع أطيب التمنيات،،،

    جابر المبارك الحمد الصباح

    رئيس مجلس الوزراء

    دولة الكويت".

    AZERTAG.AZ :رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت يهنئ الرئيس الأذربيجاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٠]
    الخارجية تعلن استعدادها لمواصلة المفاوضات مع قوى سياسية سليمة في أرمينيا لحل النزاع الأرميني الأذربيجاني
    ٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٥‎١]
    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يهنئ الرئيس الأذربيجاني
    ٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٥‎٠]
    السفير حسينوف يلتقي مندوب المرشد الديني الأعلى بولاية أذربيجان الشرقية
    ٢٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:٢٨]
    الرئيس إلهام علييف يصدر قرارا جمهوريا بشأن العلاوات على القرار الجمهوري بشأن التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء