رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 24 أبريل / نيسان (أذرتاج)

أرسل جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان.

جاء في البرقية:

"فخامة الرئيس إلهام علييف

رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا أن نبعث إلى فخامتكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية لجمهورية أذربيجان الصديقة لفترة رئاسية جديدة، وتمنياتنا الطيبة لكم بالتوفيق والسداد في أداء مهام مسؤولياتكم على الوجه الذي يحقق آمال وطموحات أبناء شعبكم الصديق.

ويطيب لنا ننتهز هذه المناسبة لنشيد بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بين دولة الكويت وجمهورية أذربيجان، مؤكدين حرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين بلدينا، متطلعين نتدفع بها قدما لما فيه تحقيق مصالح شعبينا الصديقين.

خالص التهاني مصحوبة بأصدق التمنيات لفخامتكم بموفور الصحة والعافية ولجمهورية أذربيجان الصديقة مزيدا من التقدم والازدهار.

مع أطيب التمنيات،،،

جابر المبارك الحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

دولة الكويت".